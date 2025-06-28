تفوق على جوميز.. من هو يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك؟

كتبت-هند عواد:

يقترب البلجيكي يانيك فيريرا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو الذي رحل قبل شهر من نهاية الموسم المنقضي.

وقال مصدر لمصراوي: "يانيك فيريرا مرشح ضمن قائمة المدربين لقيادة نادي الزمالك خلال الموسم الجديد، النادي يسعى لحسم الملف خلال الأيام القادمة".

وكانت آخر تجربة لفيريرا مع نادي راسينج مولنبيك البلجيكي الذي يلعب في الدرجة الثانية، وخاض الفريق معه 31 مباراة، فاز في 18 لقاء وخسر 6 مواجهات، وتعادل في 7 مواجهات.

وبدأ يانيك فيريرا مسيرته التدريبية مع شباب أندرلخت الألماني، وذلك خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010، وبعدها تولى منصب المدير المساعد في الشباب السعودي، قبل أن يصبح مدربا لنادي شارلروا الرياضي.

وتنقل يانيك فيريرا بين عدة أندية، قبل أن يعود للمنطقة العربية في عام 2019، عندما تولى تدريب الفتح السعودي لمدة عامين، ثم درب فريق أومونيا نيقوسيا، قبل أن يتولى تدريب الرياض السعودي لمدة شهرين.

وخلال فترة يانيك فيريرا في الدوري السعودي، تفوق على البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك، إذ أنه واجهه تدريبه للفتح، بينما كان البرتغالي مدربا للتعاون، الذي خسر اللقاء الذي جمعهما بنتيجة 3-0.

وفي المجمل، قاد يانيك فيريرا 348 مباراة مع مختلف الفرق، فاز في 154 لقاء وخسر 118 مباراة، وتعادل 76 مواجهة.

وحقق يانيك فيريرا 3 ألقاب، الدوري البلجيكي الثاني مع سينت ترويدن، كأس بلجيكا مع ستاندرد لييج، إضافة إلى الدوري السعودي مع الشباب.

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