"مجموعة مفيهاش بطل".. الغندور يقارن بين الأهلي والهلال في المونديال

قارن خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، بين ما قدمه الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن الأخير مجموعته أقوى.

وتأهل الهلال إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته التي ضمت ريال مدريد، باتشوكا، سالزبورج، فيما ودع الأهلي البطولة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الأخير خلف كل من، بالميراس، إنتر ميامي، بورتو.

وقال خالد الغندور في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "الجميع يسأل لماذا أهتم بالأهلي، طبيعي الاهتمام بالأندية الكبيرة التي تمتلك شعبية، والحدث الأهم حاليا هو كأس العالم، جميع البطولات الأخرى انتهت".

وأضاف: "الهلال فاز على باتشوكا، طبيعي أن أقول إن الهلال أعظم فريق عربي، وجميع الأندية الأفريقية والآسيوية ودعت البطولة، ما عداه، الأموال التي حصل عليها الهلال تتخطى 20 مليون دولار، "وطبيعي نقول مبروك للهلال مش عارف الناس زعلانة ليه؟".

واختتم: "ما الفارق بين الأهلي والهلال؟، مجموعة الهلال أقوى ولا يوجد بها فريق ضعيف وباتشوكا الذي احتل المركز الأخير بها ولم يفز بأي مباراة، فاز على الأهلي وديا، وريال مدريد أعظم فريق في البطولة. بالتالي هي مجموعة أقوى من مجموعة الأهلي فلماذا لم يحقق الأهلي نفس الإنجاز؟، وبالنسبة لمن يقول إن الهلال به 8 لاعبين محترفين، أقول له إن من سجل للأهلي 4 أهداف هما وسام أبو علي الفلسطيني ووبن رمضان التونسي، كما أن مجموعة الأهلي "مفيهاش بطل"، ولم يحقق أي فريق بها اللقب الموسم الحالي، الأهلي ليس بطلا لأفريقيا، بالميراس توج باللقب القاري عام 2021، بورتو أيضا قبل عامين وإنتر ميامي المستضيف لم يحقق أي لقب".

اقرأ أيضًا:

وسام أبو علي يتقاسم صدارة هدافي دور مجموعات كأس العالم للأندية

مركز الأهلي.. تصنيف أندية كأس العالم للأندية بعد انتهاء دور المجموعات