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يتخطى البليون يورو.. فارق ضخم بين القيمة التسويقية للهلال ومانشستر سيتي

04:13 م الجمعة 27 يونيو 2025
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كتبت-هند عواد:

يضرب الهلال السعودي موعدا مع مانشستر سيتي الإنجليزي، فجر يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال السعودي إلى ثمن نهائي المونديال، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعات، بينما تصدر مانشستر سيتي مجموعته.

ويوجد فارق ضخم بين القيمة التسويقية للهلال ومانشستر سيتي، إذ أنه يتخطى البليون يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لمانشستر سيتي بليون و 320 مليون يورو، في المقابل قيمة الهلال السعودي 158.33 مليون يورو.

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الهلال ومانشستر سيتي كأس العالم للأندية القيمة التسويقية للهلال ومانشستر سيتي
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