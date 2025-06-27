كتبت-هند عواد:

يضرب الهلال السعودي موعدا مع مانشستر سيتي الإنجليزي، فجر يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال السعودي إلى ثمن نهائي المونديال، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعات، بينما تصدر مانشستر سيتي مجموعته.

ويوجد فارق ضخم بين القيمة التسويقية للهلال ومانشستر سيتي، إذ أنه يتخطى البليون يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لمانشستر سيتي بليون و 320 مليون يورو، في المقابل قيمة الهلال السعودي 158.33 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

وسام أبو علي يتقاسم صدارة هدافي دور مجموعات كأس العالم للأندية

مركز الأهلي.. تصنيف أندية كأس العالم للأندية بعد انتهاء دور المجموعات