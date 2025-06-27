كتب - محمد القرش:

أكد تشافي ألونسو مدرب ريال مدريد أن الفريق يحتاج إلى عودة كيليان مبابي في أقرب وقت، قبل مواجهة يوفنتوس في دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "لا يزال الطريق طويلاً في كأس العالم، ونعلم أن يوفنتوس ينتظرنا في دور الستة عشر".

وأضاف: "يوفنتوس هو يوفنتوس، وأكنّ لهم كل الاحترام، وعلينا الاستعداد جيدًا لتلك المباراة، إما التأهل أو العودة إلى الديار، لذا علينا أن نكون مستعدين".

وواصل: "أنا أكثر سعادة بمباراة اليوم من الشوط الأول ضد الهلال، ما زلنا في المراحل الأولى، ونتعامل مع الأمر بحذر، ولا يزال الطريق طويلاً، حيث نبدأ حقبة جديدة، ونجري تغييرات وسط منافسة صعبة.

وعن عودة مبابي، زاد: "نحن بحاجة إليه ونريد عودته في أسرع وقت ممكن وفي أفضل حالة ممكنة، لا أريد أن أكون متفائلاً أو أستبق الأحداث، لكننا بحاجة إليه لأنه لاعب من الطراز الرفيع".

واختتم الإسباني: "نأتي إلى هنا منذ سنوات عديدة، ونعلم مدى شعبية ريال مدريد في الولايات المتحدة، وكذلك في أمريكا الجنوبية وآسيا، هذه هي عظمة هذا الفريق، ونحن ممتنون جدًا لأننا شعرنا وكأننا في وطننا".