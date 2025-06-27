لمدة 6 أيام.. فتح انتقالات استثنائية لفرق كأس العالم للأندية 2025

كتب - محمد القرش:

يُفتح باب الانتقالات في كأس العالم للأندية 2025 اليوم الجمعة، استعدادًا للمرحلة النهائية من البطولة.

وخلال الفترة الاستثنائية الأولى في بداية يونيو، تم إنفاق أكثر من 300 مليون يورو على اللاعبين الجدد بين الأندية الـ 32 للسفر إلى الولايات المتحدة. (وفقا لصحيفة "AS")

وكان لبعض التعاقدات التي تمت في ذلك الوقت تأثير مباشر، حيث يشارك ألكسندر أرنولد وهويسن بشكل أساسي مع ريال مدريد، ورايندرز وتشيركي وآيت نوري مع مانشستر سيتي.

كما سجل ديلاب الأهداف لتشيلسي، وحقق جوبي بيلينجهام بداية رائعة مع دورتموند عندما سجل هدفا.

واقترب موعد انطلاق منافسات دور الستة عشر لكأس العالم للأندية، كما اقتربت فترة استثنائية خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأندية الستة عشر المتأهلة لمراحل خروج المغلوب لتعزيز الصفوف استعدادا للمرحلة النهائية.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فترة سماح ضمن لوائح كأس العالم للأندية، من 27 يونيو إلى 3 يوليو، وفقًا لقيود محددة.

والهدف من ذلك هو تشجيع الأندية واللاعبين الذين اقتربت عقودهم على الانتهاء على إيجاد حل مناسب يسمح لهم استكمال البطولة، وبهذه الطريقة ستتمكن الأندية من ضم لاعبين جدد إلى قوائمها خلال البطولة.

ولتجنب المشاكل، قرر الفيفا عدم جواز مشاركة اللاعب في البطولة مع فريقين مختلفين، لذلك، لا يمكن لأي فريق تسجيل أي لاعب، حتى على سبيل الإعارة، سبق أن شارك في أي دقيقة من البطولة من نادٍ سبق إقصاؤه.