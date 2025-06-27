كتبت-هند عواد:

حقق الهلال السعودي إنجازاً تاريخياً في كأس العالم للأندية، بكسر عقدة الفرق السعودية أمام نظيرتها المكسيكية، بعدما فاز على باتشوكا المكسيكي في ختام مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، منهياً سلسلة من النتائج السلبية التي لاحقت المنتخبات والأندية السعودية لعقود.

وتعود هذه العقدة إلى سلسلة من المواجهات التي خاضها المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيكي على مدار السنوات، ففي ست مباريات دولية رسمية وودية، تكبَّد المنتخب السعودي خمس هزائم، واكتفى بتعادل وحيد.

أما على صعيد الأندية، خسر الهلال من مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2019 بركلات الترجيح، لتضيع فرصة تحقيق أول انتصار سعودي على الأندية المكسيكية.

وبانتصار الهلال على باتشوكا، سجل الفريق أول فوز سعودي على فريق مكسيكي في بطولة رسمية.

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