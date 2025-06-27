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قبل مواجهة مانشستر.. ماذا يفعل الهلال ضد أندية إنجلترا؟

01:16 م الجمعة 27 يونيو 2025
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    لاعبي الهلال السعودي
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كتبت-هند عواد:

يضرب الهلال السعودي موعدا مع مانشستر سيتي الإنجليزي، فجر يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

وتعتبر هذه المباراة الثانية التي يلتقي فيها الهلال بأحد أندية إنجلترا، في كأس العالم للأندية، وذلك عندما التقى تشيلسي في عام 2022، في نصف نهائي المونديال.

وخسر الهلال من تشيلسي في تلك المباراة، بهدف دون رد، أحرزه البلجيكي لوكاكو، وانتزع الأخير بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة التي توج بها.

وتأهل الهلال إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على باتشوكا بنتيجة 2-0، ليحتل المركز الثاني في دور المجموعات بـ5 نقاط.

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الهلال السعودي مانشستر سيتي كأس العالم للأندية 2025 إنجلترا
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