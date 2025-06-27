كتبت-هند عواد:

حقق الهلال السعودي إنجازا تاريخيا، بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية، للتخطى الجوائز المالية التي حصل عليها الفريق 20 مليون دولار.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، يحصل الهلال السعودي على 9 ملايين دولار نظير مشاركته في البطولة، إضافة إلى مليوني دولار بعد التعادل مرتين في دور المجموعات، ومليوني دولار نظير الفوز على باتشوكا.

ويحصل الهلال السعودي على مبلغ 7.5 مليون دولار مكافأة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية، لتصل إجمالي المكافآت التي يحصل عليها الفريق إلى 20.5 مليون دولار.

ويواجه الهلال السعودي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

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