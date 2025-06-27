وسام أبو علي يتقاسم صدارة هدافي دور مجموعات كأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

تقسام المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، صدارة جدول ترتيب هدافي دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل وسام 3 أهداف للنادي الأهلي في مرمى بورتو بالجولة الثالثة من المجموعة الأولى، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4.

وتقاسم لاعب الأهلي جدول الترتيب متساويا مع كينان يلدز ومايكل أوليز وجمال موسيالا وأنخيل دي ماريا.

جدول ترتيب هدافي كأس العالم

1. وسام أبو علي (الأهلي) - 3 أهداف

2. كينان يلدز (يوفنتوس) - 3 أهداف

3. جمال موسيالا (بايرن ميونخ) - 3 أهداف

4. أنخيل دي ماريا (بنفيكا) - 3 أهداف

5. مايكل أوليز (بايرن ميونخ) - 3 أهداف

6. إكرام راينرز (صن داونز) - هدفان

7. جوندوجان (مانشستر سيتي) - هدفان

8. إيجور خيسوس (بوتافوجو) - هدفان

9. بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد) - هدفان

10. بيدرو نيوتو (تشيلسي) - هدفان

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