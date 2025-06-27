مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025

كتب - محمد القرش:

أسدل الستار على مباريات دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بفوز الهلال السعودي على نظيره باتشوكا بهدفين دون رد.

وسيشهد دور الـ16 مواجهات نارية، حيث يواجه ريال مدريد نظيره يوفنتوس، بينما يلاقي مانشستر سيتي منافسه الهلال السعودي.

مواجهات دور الـ16 من كأس العالم

السبت 28 يونيو

بالميراس ضد بوتافوجو - 7 مساء

بنفيكا ضد تشيلسي - 11 مساء

الأحد 29 يونيو

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي - 7 مساء

فلامنجو ضد بايرن ميونخ - 11 مساء

الإثنين 30 يونيو

إنتر ميلان ضد فلومينينسي - 10 مساء

الثلاثاء 1 يوليو

مانشستر سيتي ضد الهلال - 4 فجرا

ريال مدريد ضد يوفنتوس - 10 مساء

الأربعاء 2 يوليو

بوروسيا دورتموند ضد مونتيري - 4 فجرا