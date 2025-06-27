كأس العالم للأندية 2025

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ريد بول سالزبورج

0 3
04:00

ريال مدريد

كأس العالم للأندية

الهلال

2 0
04:00

باتشوكا

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مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025

09:34 ص الجمعة 27 يونيو 2025

كأس العالم للأندية 2025

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كتب - محمد القرش:

أسدل الستار على مباريات دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بفوز الهلال السعودي على نظيره باتشوكا بهدفين دون رد.

وسيشهد دور الـ16 مواجهات نارية، حيث يواجه ريال مدريد نظيره يوفنتوس، بينما يلاقي مانشستر سيتي منافسه الهلال السعودي.

مواجهات دور الـ16 من كأس العالم

السبت 28 يونيو

بالميراس ضد بوتافوجو - 7 مساء

بنفيكا ضد تشيلسي - 11 مساء

الأحد 29 يونيو

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي - 7 مساء

فلامنجو ضد بايرن ميونخ - 11 مساء

الإثنين 30 يونيو

إنتر ميلان ضد فلومينينسي - 10 مساء

الثلاثاء 1 يوليو

مانشستر سيتي ضد الهلال - 4 فجرا

ريال مدريد ضد يوفنتوس - 10 مساء

الأربعاء 2 يوليو

بوروسيا دورتموند ضد مونتيري - 4 فجرا

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كأس العالم للأندية 2025 مواجهات دور الـ16 من كأس العالم ريال مدريد ويوفنتوس الريال والهلال
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