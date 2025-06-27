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سالم الدوسري يحقق رقما تاريخيا في كأس العالم للأندية 2025

07:12 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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    احتفال سالم الدوسري بهدفه في مرمى باتشوكا (1)
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    ترينت ألكسندر أرنولد مع سالم الدوسري (1)
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    ترينت ألكسندر أرنولد مع سالم الدوسري (3)
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    احتفال سالم الدوسري في مباراة النصر والهلال_4
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القاهرة – مصراوي

سجل النجم السعودي سالم الدوسري هدفا مهما في شباك باتشوكا المكسيكي، فجر اليوم الجمعة 27 يونيو، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ويصبح بذلك الهداف العربي التاريخي للبطولة.

وتجاوز الدوسري بهذا الهدف الثنائي المصري محمد أبو تريكة وحسين الشحات، اللذين توقف رصيد كل منهما عند 4 أهداف، متربعا على صدارة قائمة الهدافين العرب في تاريخ البطولة العالمية.

كما دون الدوسري اسمه كأول لاعب آسيوي يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية، عام : 2019، 2021، 2023، و2025.

وجاء هدف الدوسري في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعد تمريرة مميزة من زميله ناصر الدوسري، ليعيد الأمل لفريق الهلال في التأهل.

وتمكن الهلال السعودي من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ليصبح أول نادي عربي يصل إلى هذا الدور في نسخة كأس العالم للأندية 2025، بعد خروج باقي الفرق العربية من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور ثمن النهائي، يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو، في تمام الساعة الرابعة فجرًا، على ملعب "كامبينج وورلد".

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