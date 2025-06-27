أثار حسام ربيعة شقيق لاعب الأهلي السابق والعين الإماراتي الحالي رامي ربيعة، حالة واسعة من الجدل، بعد منور قام بمشاركته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بعد فوز العين على الوداد المغربي أمس.

ونشر حسام عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة شقيقه حسام، وكتب عليها: "مبروك المركز الثالث في المجموعة الأصعب بكأس العالم 2025 يا حراق، على كل اللجان".

وكان العين الإماراتي تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره الوداد المغربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثامنة بمونديال الأندية.

واحتل العين الإماراتي المركز الثالث في مجموعته، برصيد 3 نقاط، خلف الثنائي مان سيتي المتصدر برصيد 9 نقاط ويليه يوفنتوس برصيد 6 نقاط، فيما جاء فريق الوداد في المركز الرابع والأخير بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.

ويذكر أن رامي ربيعة، كان قد انتقل إلى العين الإماراتي في مطلع يونيو الجاري، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

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