كأس العالم للأندية 2025

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ريد بول سالزبورج

0 3
04:00

ريال مدريد

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الهلال

2 0
04:00

باتشوكا

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جدول ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية 2025

06:38 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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    مباراة ريال مدريد وسالزبورج (1)
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    لقطة هدف فالفيردي الثاني لريال مدريد (1)
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    فينيسيوس جونيور لاعب ريال كدريد (1)
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    الهلال ضد باتشوكا (1)
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    ياسين بونو حارس مرمى الهلال (1)
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    لقطة هدف فينيسيوس في مرمى ريد بلو سالزبورج (1)
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    باتشوكا المكسيكي (1)
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    لاعبي الهلال السعودي (1)
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    لقطة هدف فالفيردي الثاني لريال مدريد - Copy (1)
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    احتفال فينيسيوس وبيلينجهام (1)
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    فيدريكو فالفيردي - Copy (1)
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    جماهير ريال مدريد (1)
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    فينيسيوس جونيور (1)
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    مدرب سالزبورج (1)
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القاهرة - مصراوي:

اختتمت منذ قليل مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بمباراتين الأولى جمعت بين ريال مدريد الإسباني و ريد بول سالزبورج النمساوي والمباراة الثانية بين فريقي الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره ريد بول سالزبورج، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، فيما حقق فريق الهلال السعودي الفوز على حساب نظيره باتشوكا بنتيجة هدفين دون مقابل.

وضمن فريقي ريال مدريد و الهلال، الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية، حيث صعد ريال مدريد كمتصدر لمجموعته برصيد 7 نقاط، فيما جاء فريق الهلال في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وجاء جدول ترتيب المجموعة السابعة كالتالي:

1- ريال مدريد - 3 مباريات - 7 نقاط

2- الهلال - 3 مباريات - 5 نقاط

3- ريد بول سالزبورج - 3 مباريات - 4 نقاط

4- باتشوكا - 3 مباريات - دون نقاط

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