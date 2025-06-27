جدول ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي:

اختتمت منذ قليل مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بمباراتين الأولى جمعت بين ريال مدريد الإسباني و ريد بول سالزبورج النمساوي والمباراة الثانية بين فريقي الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره ريد بول سالزبورج، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، فيما حقق فريق الهلال السعودي الفوز على حساب نظيره باتشوكا بنتيجة هدفين دون مقابل.

وضمن فريقي ريال مدريد و الهلال، الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية، حيث صعد ريال مدريد كمتصدر لمجموعته برصيد 7 نقاط، فيما جاء فريق الهلال في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وجاء جدول ترتيب المجموعة السابعة كالتالي:

1- ريال مدريد - 3 مباريات - 7 نقاط

2- الهلال - 3 مباريات - 5 نقاط

3- ريد بول سالزبورج - 3 مباريات - 4 نقاط

4- باتشوكا - 3 مباريات - دون نقاط

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