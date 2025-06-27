متابعة - يوسف محمد:

نجح فريق ريال مدريد الإسباني اليوم في تحقيق الفوز على حساب نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية.

وبهذه النتيجة رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى النقطة رقم 7 في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، فيما توقف رصيد سالزبورج عند النقطة رقم 4 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، ديان هويسين، فران جارسيا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أردا جولر، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، جونزالو.

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وسالزبورج في كأس العالم 2025

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: تسديدة من لاعب ولكنها تصطدم بدفاع فريق سالزبورج.

الدقيقة 18: عرضية من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ولكن الدفاع يخرجها.

الدقيقة 20: تسديدة من فينيسوس لاعب الهلال يتصدى لها حارس مرمى سالزبورج.

الدقيقة 25: محاولات من لاعبي ريال مدريد لإحراز الهدف الأول.

الدقيقة 34: سيطرة على الكرة من لاعبي ريال مدريد.

الدقيقة 40: ريال مدريد يسجل الهدف الأول لصالح ريال مدريد في مرمى سالزبورج، عن طريق فينيسيوس جونيور.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: فالفيردي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى سالزبورج.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: تسديدة قوية من لاعب سالزبورج من داخل منطقة جزاء ريال مدريد ولكنها تمر بجور القائم.

الدقيقة 65: تسديدة قوية من فالفيردي لاعب ريال مدريد، لكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 75: محاولات من لاعبي سالزبورج لتسجيل الهدف الأول في مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 85: جونزالو جارسيا يسجل الهدف الثالث لريال مدريد في مرمى سالزبورج.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة.