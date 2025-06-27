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لحظة بلحظة.. الهلال ضد باتشوكا 1-0

04:05 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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    سالم الدوسري (1)
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    ياسين بونو حارس مرمى الهلال (1)
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    الهلال ضد باتشوكا (1)
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    لاعبي الهلال السعودي (1)
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    جماهير الهلال السعودي (1)
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    باتشوكا المكسيكي (1)
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    ميتروفيتش لاعب الهلال (1)
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    مباراة الهلال وباتشوكا (1)
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    ياسين بونو لاعب الهلال (1)
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متابعة - يوسف محمد:

يلتقي فريق الهلال السعودي اليوم أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويدخل فريق الهلال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو .

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو.

أبرز أحداث مباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 9: عرضية من لاعب باتشوكا ولكنها تمر دون خطورة على مرمى الهلال.

الدقيقة 19: عرضية من سالم الدوسري لاعب الهلال ولكنها تمر دون خطورة على مرمى باتشوكا.

الدقيقة 21: تسديدة من مالكوم لاعب الهلال ولكنها تخرج بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 23: سالم الدوسري يسجل الهدف الأول للهلال في مرمى باتشوكا.

الدقيقة 29: فرصة خطيرة لسالزبورج النمساوي ولكنها تمر من أمام المهاجم دون خطورة على مرمى الهلال.

الدقيقة 31: توقف المباراة لتناول العصائر والمشروبات.

الدقيقة 36: رأسية من ليوناردو لاعب الهلال ولكنها تمر أعلى مرمى باتشوكا.

الدقيقة 42: تسديدة قوية من لاعب باتشوكا ولكن يتصدى لها ياسين بونو حارس الهلال.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

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