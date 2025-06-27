كأس العالم للأندية 2025

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نتائج مباريات أمس الخميس في كأس العالم للأندية 2025

03:38 ص الجمعة 27 يونيو 2025

كأس العالم للأندية 2025

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القاهرة - مصراوي

شهدت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت يوم الخميس 26 يونيو، العديد من المواجهات القوية والمثيرة، منها فوز مانشستر سيتي على اليوفنتوس.

ونجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق الفوز على اليوفنتوس الإيطالي في ختام دور المجموعات للمجموعة السابعة، فيما فاز أيضا إنتر ميلان على نظيره ريفر بليت الأرجنتيني في ختام دور المجموعات للمجموعة الخامسة.

وجاءت نتائج مباريات الأمس في كأس العالم للأندية على النحو التالي:

إنتر ميلان ضد ريفر بليت - (2-0)

اوراوا ضد مونتيري - (0-4)

يوفنتوس ضد مانشستر سيتي - (2-5)

الوداد البيضاوي ضد العين - (1-2)

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كأس العالم للأندية 2025 مونديال الأندية بطولة كأس العالم للأندية نتائج مباريات أمس الخميس
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