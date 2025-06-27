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هل تستخدم بريطانيا كلمة بديلة لكرة القدم؟

03:23 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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كتب - نهى خورشيد

كشفت مصادر تاريخية أصل كلمة "سوكر Soccer"، المستخدمة لوصف كرة القدم في أمريكا وعدد من الدول، وتعود في أصلها إلى إنجلترا في أواخر القرن التاسع عشر، إذ تُستخدم كلقب مختصر لـ "كرة القدم وفق قوانين الاتحاد"وذلك للتمييز بينها وبين "كرة القدم الرجبي"

ولكن القصة الأكثر شيوعا تعود إلى تشارلز وريفورد-براون، الطالب بجامعة أوكسفورد ولاعب كرة القدم، والذي يُقال إنه استخدم الكلمة لأول مرة بشكل غير رسمي في حديث مع زميل له.

وعلى الجانب الآخر ظهرت الكلمة مطبوعة لأول مرة عام 1885 في مجلة خريجي أوكسفورد، قبل أن تبدأ في التداولبالصحف البريطانية مطلع القرن العشرين، ومنها The Times وThe Manchester Guardian.

أما في الولايات المتحدة، فظل المصطلح شائعاً ومستخدمًا للتمييز بين كرة القدم التقليدية ونظيرتها الأمريكية.

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مسمى كرة القدم بإنجلترا سوكر Soccer تشارلز وريفورد أوكسفورد
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