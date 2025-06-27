القاهرة - مصراوي

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة باتشوكا المكسيكي، في ختام دور المجموعات للمجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا، وتُقام على ملعب "جيوديس بارك".

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو – حسن تمبكتي – كاليدو كوليبالي – رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز – ناصر الدوسري – سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: مالكوم – سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش

ويدخل الهلال المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، في حين يتذيل باتشوكا جدول الترتيب بدون أي نقاط.

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