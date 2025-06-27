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تشكيل ريال مدريد لمواجهة سالزبوررج في كأس العالم للأندية 2025

02:55 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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    أرنولد لاعب ريال مدريد
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    ريال مدريد وباتشوكا (1) (1)
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    لاعبي ريال مدريد (2) (1)
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    حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء للاعب ريال مدريد (1) (1)
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    مباراة ريال مدريد (1) (1)
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    أسينسيو لاعب ريال مدريد (1) (1)
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    مباراة ريال مدريد وباتشوكا في المونديال (1) (1)
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القاهرة - مصراوي:

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في ختام منافسات دور المجموعات للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي غيابه عن قائمة الفريق منذ انطلاق البطولة، فيما يشارك المدافع الألماني أنطونيو روديجير أساسيا للمرة الأولى، بدلاً من راؤول أسينسيو الذي طرد في المباراة السابقة أمام باتشوكا المكسيكي.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - أنطونيو روديجير - دين هاوسن - فران جارسيا

خط الوسط: جود بيلينجهام - أوريليان تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - جونزالو جارسيا - فينيسيوس جونيور

وكان ريال مدريد قد تغلب على باتشوكا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية، بينما تعادل في الجولة الأولى مع الهلال السعودي بنتيجة 1-1.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على ريد بول سالزبورج.

ويتأهل متصدر المجموعة لملاقاة يوفنتوس الإيطالي في دور الـ16، في حين يواجه صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي الإنجليزي.

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