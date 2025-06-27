كتب - يوسف محمد:

حقق فريق العين الإماراتي أمس الخميس فوزا تاريخيا، على حساب نظيره الوداد المغربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة بمونديال الأندية 2025.

ويعد هذا هو الفوز الأول للعين الإماراتي في مونديال الأندية 2025، بعدما تلقى الهزيمة في أول مباراتين أمام كلا من "مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي".

وعلى الجانب الآخر، أنهى فريق الوداد المغربي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025، دون تحقيق أي فوز، بعدما تلقى الهزيمة في مبارياته الثلاث بدور المجموعات.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز العين الإماراتي على الوداد المغرب في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز العين الإماراتي على الوداد المغربي في مونديال الأندية، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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