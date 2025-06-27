الكشف عن موعد إجراء بوجبا الكشف الطبي للانضمام لموناكو

كتب- محمد عبدالهادي:

بات النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط منتخب فرنسا السابق، على أعتاب العودة إلى الملاعب من بوابة نادي موناكو، بعد فترة من الغياب عن المنافسات عقب فسخ عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب ما أعلنه الصحفي الفرنسي فابريس هاوكينس عبر إذاعة "مونت كارلو"، فقد وصل بوجبا، مساء الخميس، إلى مطار نيس جنوب فرنسا، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف موناكو.

ومن المقرر أن يخضع بوجبا للفحص الطبي صباح الجمعة في موناكو، وفي حال اجتيازه بنجاح، سيوقع عقدًا يمتد لموسمين مع النادي الفرنسي، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وكان بوجبا قد أنهى عقده مع يوفنتوس بالتراضي في وقت سابق، بعد انتهاء فترة الإيقاف التي تعرض لها بسبب ثبوت تناوله مواد محظورة.

الانتقال المرتقب يعيد بوجبا إلى الدوري الفرنسي لأول مرة منذ مغادرته نادي لوهافر، قبل أن يسطع نجمه لاحقًا مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس، ويصبح من أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا.