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كم سيحصل الوداد والعين ماليًا بعد توديع كأس العالم للأندية؟

01:19 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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    الوداد المغربي والعين الإماراتي
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    الوداد المغربي
  • عرض 15 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 15 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 15 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 15 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 15 صورة
    لقطة هدف يوفنتوس الأول في الوداد (1)
  • عرض 15 صورة
    هدف الوداد الأول في مرمى يوفنتوس (1)
  • عرض 15 صورة
    هدف يوفنتوس الأول في الوداد (1)
  • عرض 15 صورة
    رد فعل لاعب الوداد المغربي بعد هدف يوفنتوس (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي يوفنتوس بالهدف الثاني في مرمى الوداد (1)
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    مانشستر سيتي والوداد المغربي
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    لقطة هدف يوفنتوس في مرمى الوداد (1)
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    حماس قوي من جماهير الوداد أمام مانشستر سيتي
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كتب- محمد عبدالهادي:

أنهى فريقا الوداد المغربي والعين الإماراتي مساء الخميس مشاركتهما في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد مواجهتهما في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول ضمن المجموعة السابعة.

ورغم خروج الفريقين من المنافسة، إلا أن المباراة شهدت أهمية من نوع خاص، خاصة من الجانب المالي، في ظل المكافآت التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأندية المشاركة في البطولة، والتي تُحدد بناءً على نتائج الفرق وانتمائها القاري.

وبحسب نظام الجوائز، تحصل الأندية المنتمية إلى قارتي آسيا وإفريقيا على مكافأة مالية ثابتة تبلغ 9.55 مليون دولار، بغض النظر عن نتائجها في البطولة.

كما يمنح "فيفا" مكافآت إضافية تبلغ 2 مليون دولار عن كل فوز، ومليون دولار عن كل تعادل في الدور الأول.

وبفضل فوز العين الإماراتي على الوداد، ارتفعت مكافآت العين الإماراتي لتتجاوز 11.5 مليون دولار.

بينما سيكتفي الوداد المغربي بالمكافأة القارية الثابتة فقط التي تبلغ 9.55 مليون دولار، بعد خسارته في جميع مبارياته الثلاث ضمن المجموعة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الوداد المغربي والعين الإماراتي الوداد المغربي العين الإماراتي مكافآت كأس العالم للأندية
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