وفاة لاعب أرجنتيني بعد خضوعه لجراحة في الركبة.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في واقعة مأساوية هزت الوسط الرياضي بالأرجنتين، فُجع نادي سان تيلمو بالإعلان عن وفاة لاعبه الشاب كاميليو إرنستو نوين، أثناء خضوعه لعملية جراحية في الركبة، كان من المفترض أن تكون إجراءً طبيًا اعتياديًا.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، كان يجري جراحة لإصلاح إصابات في الغضروف والرباط الصليبي، وهي من العمليات الشائعة في عالم كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن تفاصيل الحادثة لا تزال غامضة، حيث لم تُعلن الأسباب الدقيقة للوفاة حتى الآن، بينما فتحت السلطات المحلية تحقيقًا رسميًا لكشف ملابسات ما جرى داخل غرفة العمليات.

وفي بيان مؤثر، نعى نادي سان تيلمو لاعبه قائلاً:

"بقلوب يعتصرها الألم، نعلن وفاة كاميليو إرنستو نوين، أحد لاعبي فرق الشباب والاحتياط لدينا، والذي كان يخضع اليوم لعملية جراحية. سيبقى النادي مغلقًا اليوم حدادًا على رحيله، ونقف بكل ما نملك إلى جانب عائلته وأصدقائه وزملائه في هذا الوقت العصيب."

اللاعب الراحل كان يُعد من الوجوه الواعدة في النادي، وتمت الإشادة بانضباطه ومهاراته الفنية، ما جعل نبأ وفاته يُخلّف صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية، ليس فقط في الأرجنتين، بل في العالم أجمع.