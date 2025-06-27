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بعد الهزيمة بثنائية.. كيف أصبح الوداد أسوأ فريق عربي وإفريقي بمونديال الأندية؟

12:27 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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    مانشستر سيتي والوداد المغربي
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    جماهير الوداد المغربي (1)
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    جماهير الوداد المغربي في مباراة مان سيتي
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    جماهير الوداد المغربي
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    جماهير الوداد المغربي في المدرجات لتابعة مباراة الفريق أمام مان سيتي بكأس العالم (6) (1)
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    بداية مباراة الوداد المغربي ومانشستر سيتي (1)
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    مانشستر سيتي والوداد المغربي
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    جماهير الوداد المغربي في المدرجات لتابعة مباراة الفريق أمام مان سيتي بكأس العالم (5) (1)
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    فريق الوداد المغربي
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    جماهير نادي الوداد المغربي
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    الوداد المغربي
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    فريق الوداد المغربي
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كتب- محمد عبدالهادي:

واصل فريق الوداد الرياضي المغربي نتائجه السلبية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تلقى الهزيمة أمام نظيره العين الإماراتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وبهذه الخسارة، ودّع الوداد البطولة من دون تحقيق أي نقطة، ليصبح بذلك الفريق العربي والإفريقي الوحيد الذي يغادر النسخة الجديدة من مونديال الأندية بخفي حنين، دون أن يحصد أي نقطة في رصيده.

ولم يقتصر الإخفاق على النسخة الحالية فحسب، إذ واصل الفريق المغربي سجله السلبي تاريخيًا في البطولة، حيث فشل في تحقيق أي فوز خلال ثلاث مشاركات سابقة في كأس العالم للأندية، سواء في نسختها القديمة أو الجديدة، مكتفيًا بخوض 6 مباريات من دون انتصار.

وودع الوداد المغربي بطولة مونديال الأندية متذيلًا ترتيب المجموعة بدون نقاط بعدما تلقى 3 خسائر أمام كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

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الوداد المغربي كأس العالم للأندية العين الإماراتي الوداد والعين
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