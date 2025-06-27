كتب- محمد عبدالهادي:

واصل فريق الوداد الرياضي المغربي نتائجه السلبية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تلقى الهزيمة أمام نظيره العين الإماراتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وبهذه الخسارة، ودّع الوداد البطولة من دون تحقيق أي نقطة، ليصبح بذلك الفريق العربي والإفريقي الوحيد الذي يغادر النسخة الجديدة من مونديال الأندية بخفي حنين، دون أن يحصد أي نقطة في رصيده.

ولم يقتصر الإخفاق على النسخة الحالية فحسب، إذ واصل الفريق المغربي سجله السلبي تاريخيًا في البطولة، حيث فشل في تحقيق أي فوز خلال ثلاث مشاركات سابقة في كأس العالم للأندية، سواء في نسختها القديمة أو الجديدة، مكتفيًا بخوض 6 مباريات من دون انتصار.

وودع الوداد المغربي بطولة مونديال الأندية متذيلًا ترتيب المجموعة بدون نقاط بعدما تلقى 3 خسائر أمام كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.