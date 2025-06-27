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تحرش معنوي.. تفاقم الأزمة بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان

08:00 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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  • عرض 8 صورة
    كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 8 صورة
    كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 8 صورة
    مبابي بقميص باريس سان جيرمان
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    كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 8 صورة
    رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي (الى اليسار) خلال تقديمه المهاجم الجديد كيليان مبابي في ملعب "بارك دو برينس" في باريس في 6 ايلول/سبتمبر 2017
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    كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 8 صورة
    كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان
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كتبت-هند عواد:

تفاقمت الأزمة بين الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني ونادي السابق باريس سان جيرمان، ووصل الأمر إلى أروقة المحاكم.

وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، قدم مبابي شكوى، يوم 16 مايو الماضي، يتهم فيها باريس سان جيرمان بـ"التحرش المعنوي" والابتزاز لإجباره على التوقيع الأخير.

وتعود أزمة مبابي وباريس سان جيرمان إلى عام 2022، عندما أعلن النادي الفرنسي تمديد تعاقد نجمه حتى عام 2025، إلا أن العام الأخير كان يتم تفعيله بموافقة اللاعب، الذي رحل بالمجان في صيف 2024.

وحسبما روى مبابي، تعرض اللاعب لضغوط "غير معتادة" لتمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، قبل الرحيل بالمجان، وفي يوليو 2023، تم استبعاده من الفريق الأول.

ووصلت أزمة الثنائي إلى المحاكم، عندما طالب مبابي باسترداد 55 مليون يورو، كمكافآت غير مدفوعة، وأعلنت النيابة في باريس فتح التحقيق في القضية.

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كيليان مبابي باريس سان جيرمان أزمة كيليان مبابي وباريس سان جيرمان
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