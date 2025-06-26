كتب - يوسف محمد:

كشف تامر إسماعيل نجم منتخب مصر السابق لكرة القدم للصالات، عن سبب عدم وجود دوري منتظم لكرة الصالات في مصر، مشيرا إلى دور الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري لكرة الصالات.

وقال إسماعيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "بعد نجاح منتخب مصر في حصد لقب بطولة أفريقيا لكرة الصالات عام 1996، التي كانت تنظم للمرة الأولى، تم إنشاء دوري لكرة الصالات في مصر، بهدف تكوين منتخب قوي".

وأضاف: "الموسم الأول من الدوري المصري لكرة الصالات، تم تنظيمه عن طريق شركة مصر للطيران، شهد مشاركة الكثير من الفرق الكبيرة في مصر، مثل "الإسماعيلي، المصري، الأوليمبي، الاتحاد السكندري والمقاولون العرب".

وتابع: "الدوري المصري لم يشهد مشاركة الكثير من الفرق المصرية الكبيرة فقط، بل أن الدوري كان يتم إذاعته أيضًا، تمكن من المشاركة في هذه النسخة من البطولة رفقة فريق مصر للطيران ونجحنا في التتويج باللقب آنذاك".

وواصل: "بعد نجاح النسخة الأولى من البطولة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تنظيم الدوري المصري لكرة الصالات تحت رعايته".

وأكمل: "دوري كرة القدم للصالات في مصر غير منتظم ولا يتوفر به الكثير من الإمكانيات التي تساعد على نجاحه بشكل كبير، خاصة أنه لا يلقى اهتمام مناسب من المسؤولين".

وواصل: "لا يوجد لوائح تنظم مسابقة الدوري المصري بشكل كبير لإدارة دوري كرة الصالات المصري، مما يؤدي إلى عدم اهتمام الأندية بالمشاركة في البطولة بشكل دائم، وهو ما يظهر من خلال انسحاب العديد من الفرق بعد بداية الدوري بقليل، مما يؤدي إلى وجود خلل في المسابقة وتنظيمها".

وعن دور الأهلي والزمالك في كرة الصالات، قال إسماعيل، لا يوجد دور للأهلي والزمالك في كرة الصالات المصرية، غياب الفريقين عن الدوري المصري لكرة الصالات، ساهم في إضعاف السمابقة".

واختتم: "أتمنى إلزام الثنائي بالمشاركة في البطولات المحلية لكرة الصالات، خاصة وأن مشاركة الفريقين، ستساهم بشكل كبير في الارتقاء باللعبة، مثلما حدث في دوري الكرة النسائية خلال الفترة الماضية".

أقرأ أيضًا:

أعلى لاعب في العالم.. تعرف على راتب كريستيانو رونالدو مع النصر