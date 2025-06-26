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مانشستر سيتي يحقق فوزا كبيرا على يوفنتوس بخماسية في كأس العالم للأندية

10:03 م الخميس 26 يونيو 2025
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    سافينيو وفودين
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    إيرلنج هالاند
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    لاعبي مان سيتي
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    سافينيو لاعب مان سيتي
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    احتفال سافينيو بالهدف لخامس
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    لحظة تسجيل فيل فودين الهدف الرابع للسيتي
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    مانشستر سيتي ويوفنتوس
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    إصابة لاعب يوفنتوس
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    رد فعل مدافع يوفنتوس
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    احتفال هالاند بهدفه في مرمى يوفنتوس
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    لحظة تسجيل هالاند الهدف الثالث للسيتي في مرمى يوفنتوس
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    بيب جوارديولا
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    صراع على الكرة بين لاعبي يوفنتوس ومان سيتي
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    احتفال مرموش ودوكو
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    يوفنتوس
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    مانشستر سيتي ويوفنتوس
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    لحظة تسجيل دوكو الهدف الأول في مرمى يوفنتوس
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    مانشستر سيتي ضد يوفنتوس
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    رودري لاعب مان سيتي
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    دكة بدلاء السيتي أمام يوفنتوس
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    جيرمي دوكو لاعب مان سيتي بعد تسجيل هدف مان سيتي الأول
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    احتفال لاعبي يوفنتوس بهدف التعادل أمام السيتي
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    برناردو سيلفا
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    لاعب فريق يوفنتوس
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متابعة - يوسف محمد:

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على حساب نظيره يوفنتوس الإيطالي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذه النتيجة رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 9 في صدارة ترتيب المجموعة السابعة بمونديال الأندية، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة رقم 6 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مانويل أكانجي، روبن دياز، آيت نوري.

خط الوسط: ريندرز، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو، دوكو، عمر مرموش.

أبرز أحداث مباراة مانشستر سيي ويوفنتوس في كأس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 9: جيريمي دوكو يحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 11: تيم كوييمبريس يسجل هدف التعادل ليوفنتوس في مرمى العين.

الدقيقة 20: ركنية لصالح فريق يوفنتوس ولكنها تمر دون خطورة.

الدقيقة 26: كالولو يحرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى يوفنتوس بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 31: تسديدة من عمر مرموش لاعب مان سيتي ولكنها تصل سهلة إلى حارس مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 38: تسديدة من سافينيو لاعب مان سيتي يتصدى لها حارس يوفنتوس.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 52: هالاند يحرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 69: فيل فودين يحرز الهدف الرابع لمانشستر سيتي في مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 75: سافينيو يحرز الهدف الخامس للسيتي في مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 84: فلاهوفيتش يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس في مرمى مان سيتي.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة.

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