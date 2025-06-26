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لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي ضد يوفنتوس 1-1

10:03 م الخميس 26 يونيو 2025
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    مانشستر سيتي ويوفنتوس
  • عرض 8 صورة
    لحظة تسجيل دوكو الهدف الأول في مرمى يوفنتوس
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    مانشستر سيتي ضد يوفنتوس
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    رودري لاعب مان سيتي
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    دكة بدلاء السيتي أمام يوفنتوس
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    جيرمي دوكو لاعب مان سيتي بعد تسجيل هدف مان سيتي الأول
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    احتفال لاعبي يوفنتوس بهدف التعادل أمام السيتي
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره يوفنتوس الإيطالي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مانويل أكانجي، روبن دياز، آيت نوري.

خط الوسط: ريندرز، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو، دوكو، عمر مرموش.

أبرز أحداث مباراة مانشستر سيي ويوفنتوس في كأس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 9: جيريمي دوكو يحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 11: تيم كوييمبريس يسجل هدف التعادل ليوفنتوس في مرمى العين.

الدقيقة 20: ركنية لصالح فريق يوفنتوس ولكنها تمر دون خطورة.

الدقيقة 26: كالولو يحرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى يوفنتوس بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 31: تسديدة من عمر مرموش لاعب مان سيتي ولكنها تصل سهلة إلى حارس مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 38: تسديدة من سافينيو لاعب مان سيتي يتصدى لها حارس يوفنتوس.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

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