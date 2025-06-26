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نجم ليفربول السابق يُعلن اعتزال كرة القدم بعد مسيرة دامت عقدين

10:03 م الخميس 26 يونيو 2025

آدم لالانا

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كتب - نهى خورشيد

أعلن آدم لالانا نجم ليفربول وساوثهامتون الأسبق، اعتزاله كرة القدم عن عمر الـ37 عاماً، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عاماً، خاض خلالها 569 مباراة على مستوى الأندية والمنتخب.

وقال لالانا في بيان الوداع: "أُعلن نهاية مسيرتي بشعور غامر بالامتنان والفخر، لا يسعني إلا أن أكون ممتناً للفرص والدعم الذي تلقيته طوال الرحلة".

وكان لالانا بدأ مسيرته في أكاديمية ساوثامبتون عام 1999، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 2006، ساهم في صعوده إلى البريميرليج عام 2012.

ثم انتقل إلى صفوف ليفربول في 2014 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وتُوج معه بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وخاض 178 مباراة مع الريدز.

كما لعب لالانا مع برايتون لمدة أربعة مواسم، قبل أن يعود إلى ساوثهامبتون في صيف 2024، ويختتم مسيرته فيه، وشارك في 18 مباراة فقط بسبب الإصابة.

على الصعيد الدولي، لعب رفقة منتخب إنجلترا في 34 مباراة وسجل 3 أهداف، وشارك في مونديال 2014 ريو 2016.

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