العين الإماراتي يهزم الوداد المغربي في كأس العالم للأندية

متابعة- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار نحو الصدام العربي المرتقب في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك عندما يلتقي الوداد المغربي مع العين الإماراتي، في الجولة الثالثة والأخيرة من مونديال الأندية.

تشكيل العين الإماراتي لمواجهة الوداد

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: فاكوندو زابالا – يحيى بن خالق – رامي ربيعة – أديس ياسيتش

خط الوسط: عبدالكريم تراوري – بارك يونج وو – ماتياس بالاسيوس

خط الهجوم: كاكو – كودجو لابا – سفيان رحيمي

تشكيل الوداد ضد العين الرسمي

حراسة المرمى: بن عبيد.

الدفاع: محمد مفيد- فيريرا- جمال حركاس- أيوب بوشتة.

خط الوسط: نورالدين أمرابط- الزمراوي- المهدي مبارك- لورتش.

الهجوم: ميلولا- عمر السومة.

أبرز أحداث مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4 : الوداد يسجل الهدف الأول

الدقيقة 10: ضغط متواصل من العين لتسجيل التعادل

الدقيقة 12: لاعب العين ماتياس بالاسيوس يحصل على بطاقة صفراء

الدقيقة 20: هجمات متبادلة بين الفريقين

الدقيقة 22: لاعب الوداد أيوب بوشتة يسدد كرة قوية ترتطم بالعارضة.

الدقيقة 25: العين يستحوذ علي مجريات المباراة

الدقيقة 35: هدف ملغي لصالح العين بداعي التسلل على كودجو لابا.

الدقيقة 45: العين الإماراتي يتعادل عن طريق كودجو لابا

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع لأحداث الشوط الأول.

الدقيقة 45+5: نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الدقيقة 50: العين الإماراتي يسجل الهدف الثاني عن طريق كاكو

الدقيقة 62: خروج عمر السومة

الدقيقة 68: بطاقة صفراء من نصيب سليماني مواليمو لاعب الوداد.

الدقيقة 70: تسديدة عن طريق سفيان رحيمي لاعب العين مرت أعلي مرمي الوداد.

الدقيقة 83: بطاقة صفراء من نصيب نور الدين أمرابط لاعب الوداد.

الدقيقة 86: تسديدة قوية من سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي مرت أعلي العارضة.

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 8 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

الدقيقة 98: نهاية المباراة بفوز العين الإماراتي بنتيجة 2-1.