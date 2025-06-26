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شباب مصر لليد يودّعون مونديال بولندا بعد الخسارة أمام البرتغال

10:01 م الخميس 26 يونيو 2025

شباب مصر لليد

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كتب - نهى خورشيد

ودّع منتخب مصر للشباب لكرة اليد بطولة كأس العالم تحت 21 عامًا، بعد خسارته أمام منتخب البرتغال بنتيجة 30-26، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في بولندا.

وبهذه الخسارة، يكتفي الفراعنة بالمنافسة على المراكز من الخامس إلى الثامن في البطولة التي تستمر حتى 29 يونيو الجاري.

وكان منتخب مصر تأهل إلى ربع النهائي عقب فوزه على سويسرا وتعادل ألمانيا مع إسبانيا، وحقق خلال الدور التمهيدي ثلاثة انتصارات على كل من السعودية، البحرين، وإسبانيا.

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