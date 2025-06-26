كتب - نهى خورشيد

كشف الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة اليوم أمام الوداد المغربي، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

ويستضيف ملعب "أودي فيلد" بالعاصمة الأميركية واشنطن المباراة المرتقبة، والتي تنطلق عند العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشرة ليلًا بتوقيت الإمارات.

وجاء تشكيل الزعيم العيناوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: فاكوندو زابالا – يحيى بن خالق – رامي ربيعة – أديس ياسيتش

خط الوسط: عبدالكريم تراوري – بارك يونج وو – ماتياس بالاسيوس

خط الهجوم: كاكو – كودجو لابا – سفيان رحيمي