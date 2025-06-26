"واقعة غريبة".. القبض على حكم خلال إدارته لمباراة بالبرازيل (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت إحدى مباريات كرة القدم للهواة في مدينة جواروجا البرازيلية واقعة غريبة تحولت إلى مشهد درامي أمام أنظار اللاعبين والجماهير، بعدما اقتحمت الشرطة الملعب وألقت القبض على حكم اللقاء، إديرسون كارلوس دا سيلفا، أثناء إدارته للمباراة.

وفي لحظة صادمة تم توثيقها عبر مقاطع فيديو، فوجئ الجميع برجال الشرطة وهم يقتحمون الملعب مرتدين سترات واقية من الرصاص، ليقوموا بتوقيف الحكم البالغ من العمر 38 عامًا وهو على وشك إشهار بطاقة صفراء لأحد اللاعبين، حيث تم تقييده واقتياده خارج الملعب وسط ذهول الحاضرين.

وبحسب ما نقله موقع G1 الإخباري البرازيلي، فإن إديرسون دا سيلفا متهم بالضلوع في شبكة لتجارة المخدرات، وكان محل مراقبة من قبل الشرطة المدنية في المدينة.

وأوضح جلوكس سيلفا، رئيس الشرطة المدنية في جواروجا، أن التحريات قادتهم إلى الحكم بسبب نشاطه البارز على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه كان "يتمتع بحياة اجتماعية نشطة للغاية، ما سهّل عملية تتبعه وتحديد موقعه بدقة".

⏭️ O árbitro Ederson Carlos da Silva, de 38 anos, foi preso no sábado (22) durante uma partida de futebol de várzea no Guarujá (SP). Procurado por tráfico de drogas, ele tinha mandado de prisão preventiva. A abordagem foi gravada e viralizou nas redes sociais.



🎥… pic.twitter.com/ZcdURW2gD2 — AM POST (@portalampost) June 24, 2025