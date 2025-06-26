"أولوية قصوى".. تحرك عاجل من "فيفبرو" ضد فيفا بسبب كأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

أثارت الأجواء الحارة في الملاعب الأمريكية، حالة من الجدل خلال بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو حتي 13 يوليو القادم.

وتشهد البطولة إقامة العديد من المباريات في وقت الظهيرة، وهو ما أشتكي منه العديد من الأندية بسبب الأجواء الحارة.

وفي هذا السياق، طالب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" نظيره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بضرورة مراجعة مواعيد المباريات بسبب خطورة اللعب في تلك الأجواء.

في تصريحات لوكالة "رويترز"، شدد متحدث باسم "فيفبرو" على أن الطقس الحار لم يعد مجرد احتمال، بل أصبح واقعًا خطيرًا يواجه اللعبة، مؤكداً أن تغير المناخ يشكل تحديًا متزايدًا لصحة اللاعبين وسلامتهم.

ورغم ترحيب "فيفبرو" بإجراءات التبريد، إلا أنه طالب بمراجعة شاملة لجدولة المباريات وإجراءات الحماية، مشيرًا إلى أن سلامة اللاعبين يجب أن تكون "أولوية قصوى"، داعيًا إلى تحرك موحد من كل الجهات المعنية في صناعة كرة القدم.