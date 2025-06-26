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مباراة ريال مدريد وسالزبورج في كأس العالم للأندية مهددة بالإلغاء لهذا السبب

08:27 م الخميس 26 يونيو 2025
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    مباراة ريال مدريد والهلال في كأس العالم
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    الهلال وسالزبورج (1) (1)
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    أرنولد لاعب ريال مدريد
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    جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد خلال مباراة باتشوكا
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    مباراة ريال مدريد وباتشوكا
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    ريال مدريد وباتشوكا (1) (1)
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    لاعبي ريال مدريد (2) (1)
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    مباراة ريال مدريد (1) (1)
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    أسينسيو لاعب ريال مدريد (1) (1)
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كتب - يوسف محمد:

باتت مباراة ريال مدريد أمام فريق سالزبورج النمساوي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها فجر غد الجمعة مهددة بالتأجيل بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس.

وذكرت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن الساعات الماضية شهدت بوادر مطر وبرق في مدينة فيلاديلفيا الأمريكية، التي سيقام بها اللقاء وأنه من المتوقع أن يتفاقم الأمر في الساعات المقبلة، مما يقد يؤثر على إقامة المباراة.

وأشارت الصحيفة، أن طبقا للوائح البطولة، يتم إيقاف أي مباراة عند اقتراب العواصف الرعدية من الملعب الذي تقام عليه المباراة، للحفاظ على سلامة اللاعبين وهو ما تم العمل به في أكثر من لقاء في النسخة الحالية من البطولة.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام سالزبورج النمساوي غدا، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسوء الأحوال الجوية تسبب في إيقاف أكثر من مباراة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 من قبل، والذي وصل عددها إلى 5 مرات، حيث تسببت في توقف مباراة باتشوكا وريد بول سالزبورج، بجانب تأجيل انطلاق مباراة صن داونز وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي أيضًا، بالإضافة إلى إيقاف مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي لمدة 46 دقيقة في الجولة الثانية البطولة.

وتكررت هذه الأزمة للمرة الرابعة في مباراة الجولة الثانية بين فريقي أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى تكرار نفس الأزمة مع فريق أوكلاند في الجولة الماضية أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ويذكر أن فريق ريال مدريد يتواجد في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "الهلال السعودي، ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي".

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