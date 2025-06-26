كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

الوداد البيضاوي

- -
22:00

العين

كأس العالم للأندية

يوفنتوس

- -
22:00

مانشستر سيتي

كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

2 0
04:00

ريفر بليت

جميع المباريات

إعلان

راموس يعلق على تأهل مونتيري إلى دور ال 16 ببطولة كأس العالم للأندية

07:11 م الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سيرجيو راموس لاعب مونتيري المكسيكي
  • عرض 4 صورة
    سيرجيو راموسي
  • عرض 4 صورة
    سيرجيو راموس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعرب النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق مونتيري المكسيكي، عن سعادته الكبيرة بعد تأهل فريقه إلى دور ال 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال راموس في تصريحات عبر منصة "DAZN": "تأهل مونتيري إلى الدور المقبل هو أمر في غاية الأهمية، من الواضح أن الكثير من الناس توقعوا عدم تأهلنا إلى هذا الدور والفريق بذل جهدا كبيرا في في البطولة".

وأضاف: "نشعر بحالة كبيرة من السعادة بعد الصعود إلى دور ال 16، نفتخر بأننا جزءا من هذا المشروع الكبير وسعيد بالحصول على فرصة لتقديم أفضل ما لدينا في بطولة كبيرة مثل مونديال الأندية".

وكان فريق مونتيري، أنهى مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، بالفوز بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، على حساب نظيره أوراوا الياباني.

ويذكر أن مونتيري ضمن الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية، كوصيف للمجموعة الخامسة، برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول إنتر ميلان صاحب الـ 7 نقاط.

أقرأ أيضًا:

أعلى لاعب في العالم.. تعرف على راتب كريستيانو رونالدو مع النصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

راموس يعلق على تأهل مونتيري تأهل مونتيري إلى دور ال 16 كأس العالم للأندية 2025 النجم الإسباني سيرجيو راموس فريق مونتيري المكسيكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم
اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟