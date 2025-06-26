راموس يعلق على تأهل مونتيري إلى دور ال 16 ببطولة كأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

أعرب النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق مونتيري المكسيكي، عن سعادته الكبيرة بعد تأهل فريقه إلى دور ال 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال راموس في تصريحات عبر منصة "DAZN": "تأهل مونتيري إلى الدور المقبل هو أمر في غاية الأهمية، من الواضح أن الكثير من الناس توقعوا عدم تأهلنا إلى هذا الدور والفريق بذل جهدا كبيرا في في البطولة".

وأضاف: "نشعر بحالة كبيرة من السعادة بعد الصعود إلى دور ال 16، نفتخر بأننا جزءا من هذا المشروع الكبير وسعيد بالحصول على فرصة لتقديم أفضل ما لدينا في بطولة كبيرة مثل مونديال الأندية".

وكان فريق مونتيري، أنهى مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، بالفوز بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، على حساب نظيره أوراوا الياباني.

ويذكر أن مونتيري ضمن الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية، كوصيف للمجموعة الخامسة، برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول إنتر ميلان صاحب الـ 7 نقاط.

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