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"نفس الحلم".. أول تعليق من رونالدو بعد تجديد تعاقده مع النصر السعودي

06:21 م الخميس 26 يونيو 2025

كريستيانو رونالدو

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كتب - يوسف محمد:

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تجديد تعاقده مع فريق النصر السعودي لمدة موسمين، لينتهي بنهاية عام 2027.

وأعلن النصر السعودي اليوم، تجديد تعاقده مع النجم البرتغالي حتى عام 2027، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X"، للنجم البرتغالي وعلق: "القصة تستمر مع قائد النصر التاريخي".

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب تجديد تعاقده: "يبدأ فصل جديد، نفس الشغف، نفس الحلم، لنصنع التاريخ معًا".

وكان النجم البرتغالي، انضم إلى صفوف فريق النصر السعودي في يناير 2023، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشارك صاحب الـ 39 عاما، رفقة النصر السعودي في 41 مباراة بمختلف البطولات في الموسم الماضي، تمكن خلالهم من تسجيل 35 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

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كريستيانو رونالدو النصر يجدد التعاقد مع كريستيانو رونالدو النصر السعودي
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