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أعلى لاعب في العالم.. تعرف على راتب كريستيانو رونالدو مع النصر

04:56 م الخميس 26 يونيو 2025
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    النصر يجدد عقد كريستيانو رونالدو (3)
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    النصر يجدد عقد كريستيانو رونالدو (2)
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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كتبت-هند عواد:

أعلن النصر السعودي في بيان رسمي، تجديد التعاقد مع نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى عام 2027.

وكشف موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، 3 عوامل ساهمت في تمديد تعاقد رونالدو مع النصر، إذ أنه أصبح أعلى لاعب أجرا في العالم.

وذكر الموقع، أن رونالدو وافق على تمديد عقده لمدة عامين، براتب سنوي يبلغ حوالي 185 مليون يورو، أي ما يبلغ 15 مليون يورو شهريًا، و3.8 مليون يورو أسبوعيًا، و550 ألف يورو يوميًا.

وأضاف الموقع نقلا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رونالدو سيحصل على حصة أقلية في النادي للتأكيد على أهميته للمشروع، وسيكون له رأي في اختيار اللاعبين الذين سيوقعون معهم.

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