"إلى الأبد".. النصر يعلن تجديد التعاقد مع كريستيانو رونالدو

كتبت-هند عواد:

أعلن النصر السعودي في بيان رسمي، تجديد التعاقد مع نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى عام 2027.

ونشر الحساب الرسمي للنصر على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لرونالدو من على أحد الشواطئ، وفي نهايته قال البرتغالي: "النصر إلى الأبد".

وعلق الحساب الرسمي للنصر على مقطع الفيديو، وكتب: "القصـة تستمر مع قائد النصر التاريخي".

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