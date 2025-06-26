كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

2 0
04:00

ريفر بليت

كأس العالم للأندية

اوراوا ريد دياموندز

0 4
04:00

مونتيري

كأس العالم للأندية

يوفنتوس

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"إلى الأبد".. النصر يعلن تجديد التعاقد مع كريستيانو رونالدو

04:28 م الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    النصر يجدد عقد كريستيانو رونالدو (1)
  • عرض 8 صورة
    النصر يجدد عقد كريستيانو رونالدو (2)
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب النصر (7)_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب النصر (5)_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب النصر (6)_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب النصر (9)_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (النصر) - 220 مليون دولار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن النصر السعودي في بيان رسمي، تجديد التعاقد مع نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى عام 2027.

ونشر الحساب الرسمي للنصر على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لرونالدو من على أحد الشواطئ، وفي نهايته قال البرتغالي: "النصر إلى الأبد".

وعلق الحساب الرسمي للنصر على مقطع الفيديو، وكتب: "القصـة تستمر مع قائد النصر التاريخي".

اقرأ أيضًا:

"تلميذ فيريرا".. هل يستعين الزمالك بالمدرسة البرتغالية مجددا

بن شرقي تخطى الـ6 مليون جنيه.. أسعار ساعات ثلاثي الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو النصر النصر يجدد التعاقد مع كريستيانو رونالدو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم
اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟