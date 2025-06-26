"غيرت حياتي".. رسالة مؤثرة من حارس ميسي الشخصي

كتبت-هند عواد:

وجه ياسين تشيوكو حارس الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، رسالة مؤثرة إليه بمناسبة عيد ميلاده، مشيرا إلى أنه أعظم إنسان قابله في حياته.

وكتب ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد للرجل الذي غير حياتي، أعظم إنسان قابلته في حياتي، رجل استثنائي، متواضع للغاية، وذو قلب كبير للغاية، بارك الله فيك وزادك من نعمه".

واحتفل ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ38 قبل يومين، بعدما قاد فريقه للتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

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