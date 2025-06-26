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"غيرت حياتي".. رسالة مؤثرة من حارس ميسي الشخصي

03:30 م الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي
  • عرض 9 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي
  • عرض 9 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأسطورة
  • عرض 9 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ميسي
  • عرض 9 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي
  • عرض 9 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي مع أحد المشجعين
  • عرض 9 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم ليونيل ميسي
  • عرض 9 صورة
    ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي
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كتبت-هند عواد:

وجه ياسين تشيوكو حارس الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، رسالة مؤثرة إليه بمناسبة عيد ميلاده، مشيرا إلى أنه أعظم إنسان قابله في حياته.

وكتب ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد للرجل الذي غير حياتي، أعظم إنسان قابلته في حياتي، رجل استثنائي، متواضع للغاية، وذو قلب كبير للغاية، بارك الله فيك وزادك من نعمه".

واحتفل ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ38 قبل يومين، بعدما قاد فريقه للتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

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