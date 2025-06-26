قمة عربية ومجد سعودي.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟

كتب- محمد خيري:

تختتم اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينطلق اليوم الثاني عشر من دور المجموعات لمونديال الأندية خلال ساعات، بإقامة مباراة الوداد المغربي أمام العين الإماراتي، وبعدها بساعات، يلتقي الهلال السعودي أمام باتشوكا الماكسيكي.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

الوداد المغربي × العين الإماراتي - 10 مساء.

اليوفنتوس الإيطالي × مانشستر سيتي الإنجليزي - 10 مساء.

الهلال السعودي × باتشوكا المكسيكي - 4 صباحا (الجمعة).

ريال مدريد × سالزبورج النمساوي - 4 صباحا (الجمعة).

كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية اليوم؟

وتجدر الإشارة إلى حصول مجموعة "إم بي سي" على حقوق بث مباريات المجموعة الثامنة، التي تضم الهلال السعودي، وريال مدريد وسالزبورج وباتشوكا، وذلك عبر قنوات "إم بي سي مصر" 2، و"إم بي سي أكشن".

وبهذا يمكن مشاهدة مباراتي الهلال السعودي وباتشوكا، وريال مدريد أمام سالزبورج عبر القناتين المفتوحتين.

تردد قناة إم سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).

تردد قناة إم سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).

كيفية مشاهدة باقي المباريات؟

وفي المقابل، جميع مباريات كأس العالم للأندية متاحة للمشاهدة مجانا عبر منصة "DAZN"، لكن بجودة أقل نسبيا، بينما إذا أردت مشاهدة المباريات بأعلى جودة ممكنة، فذلك يكون من خلال اشتراك مدفوع.

وعلى من يرغب متابعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة "DAZN" سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالشبكة عبر الهواتف، فيمكنه زيارة الموقع أو تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول عن طريق حسابك عبر "جوجل" أو "فيسبوك".