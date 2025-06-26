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"ستصنع قنبلة تاريخية".. صفقة القرن تقترب من الدوري السعودي

01:57 م الخميس 26 يونيو 2025
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كتبت-هند عواد:

يمكن أن يزامل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما انتشرت أنباء جديدة خلال الأيام الماضية تفيد بوجود مفاوضات بين برنامج الاستقطاب السعودي ووالد لاعب إنتر ميامي الأمريكي، لضمه إلى أحد أندية البرنامج الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد.

وقال الناقد السعودي عبدالله فلاته في تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد": "أفضل أن ينتقل ميسي إلى الاتحاد، باعتباره بطل ثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي".

فيما اقترح الناقد هاني الداود، أن ينتقل ميسي إلى النصر، مع اقتراب تجديد رونالدو تعاقده، لتصبح صفقة القرن.

وأضاف داود: " اختيار النصر، للجمع بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ستصنع قنبلة تاريخية تجمع بين أسطورتين لم يجتمعا في فريق واحد مسبقًا، كل الأضواء ستكون مسلّطة عليهم، وستشاهد التغطية الإعلامية الخرافية لدوري روشن، والمشروع السعودي سيغرّد عاليًا".

وكان الهلال السعودي قريبا من التعاقد مع ليونيل ميسي، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان 2022، إلا أن رفض عرضا "فلكيا" حسبما وصف وفضل الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

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