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مع أنباء استمرار في النصر.. رونالدو وعائلته يقضيان عطلتهما في السعودية

12:59 م الخميس 26 يونيو 2025
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    عائلة رونالدو (2)_Easy-Resize.com
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    رونالدو وزوجته جورجينا يقضيان عطلتهما في السعودية_Easy-Resize.com
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    المكان الذي يقضي فيه رونالدو وجورجينا عطلتهما (4)_Easy-Resize.com
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    عائلة رونالدو (3)_Easy-Resize.com
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    المكان الذي يقضي فيه رونالدو وجورجينا عطلتهما (2)_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    المكان الذي يقضي فيه رونالدو وجورجينا عطلتهما (3)_Easy-Resize.com
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    عائلة رونالدو (1)_Easy-Resize.com
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    المكان الذي يقضي فيه رونالدو وجورجينا عطلتهما (1)_Easy-Resize.com
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    عائلة رونالدو (4)_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

يقضي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر عطلته الصيفية مع أسرته، في المملكة العربية السعودية، مع أنباء عن تجديد تعاقده مع الفريق.

ونشرت جورجينا زوجة كريستيانو رونالدو، صورا لهما ولأطفالهما، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أحد الشواطئ في السعودية.

وينتهي عقد رونالدو مع النصر، بنهاية الشهر الحالي، وكان اللاعب قريبا من الرحيل عن الدوري السعودي، إلا أن صحيفة "سكاي سبورت"، ذكرت أن اللاعب يقترب من تمديد تعاقده مع الفريق لمدة عامين.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو يشعر بأنه في منزله في المملكة العربية السعودية ويرغب في الاستمرار مع النصر، وأشارت إلى أنه رفض عروض المشاركة في كأس العالم للأندية.

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