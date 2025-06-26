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نهاية المشوار مبكرا.. حصيلة الفرق الأفريقية في كأس العالم للأندية

11:06 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    جماهير الأهلي من مباراة بورتو
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (2) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (3) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (7) (1)
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    لاعبي صن داونز عقب نهاية مباراتهم أمام فلومنينسي (1)
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    مباراة صن داونز وفلومنينسي (1)
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    الوداد المغربي
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    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
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    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
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    تفاعل الجماهير مع هزيمة الترجي (1)
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    لقطات من مباراة الترجي ضد تشيلسي (1)
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    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي 1 (1)
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    مباراة تشيلسي والترجي (1)
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كتبت-هند عواد:

أسدل الستار عن مشاركة الفرق الأفريقية في كأس العالم للأندية 2025، بتوديع صن داونز الجنوب أفريقي البطولة، فيما تتبقى مباراة واحدة للوداد، لكنها تحصيل حاصل.

وشارك 5 فرق أفريقية في كأس العالم للأندية 2025، وهي الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي.

وودعت الأربع فرق المونديال من دور المجموعات، إذ أن الأهلي احتل المركز الرابع برصيد نقطتين، فيما احتل الترجي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وجاء صن داونز الجنوب أفريقي في المركز الثالث هو الآخر، برصيد 4 نقاط، واحتل الوداد المغربي نفس المركز، لكن تتبقى له مباراة ضد العين، مساء اليوم الخميس في الجولة الأخيرة.

ماذا قدمت الفرق الأفريقية في كأس العالم للأندية؟

جاءت الأرقام المفصلة للفرق الأفريقية في كأس العالم للأندية كالآتي:

الأهلي - رابع المجموعة الأولى - نقطتان - تعادلان - هزيمة

الترجي - ثالث المجموعة الرابعة – 3 نقاط - فوز - هزيمتان

صن داونز - ثالث المجموعة السادسة – 4 نقاط - فوز - تعادل - هزيمة

الوداد - ثالث المجموعة السابعة – 0 نقاط - هزيمتان (تتبقى له مباراة)

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