يتخطى 21 فريقا.. راتب خيالي لميسي في الدوري الأمريكي

كتبت-هند عواد:

يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الأميركي لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، بإجمالي 20,446,667 دولاراً، وهو ما يفوق إجمالي رواتب 21 فريقاً.

ووفقا لصحيفة " Northwest Arkansas Democrat-Gazette"، قالت رابطة لاعبي كرة القدم في الدوري الأمريكي للمحترفين، إن الراتب الأساسي لميسي يبلغ 12 مليون دولار.

ويشمل هذا المبلغ أي مكافآت تسويقية ورسوم وكلاء أعمال، ولا يشمل أي اتفاقيات إضافية مع الفريق أو الشركات التابعة له، أو أي مكافآت أداء.

وبلغ متوسط ​​التعويض المضمون 649,120 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 9.2% عن 594,389 دولارًا أمريكيًا في مايو 2024.

وتصدّر إنتر ميامي بقيادة ميسي، الدوري برقم قياسي في رواتب اللاعبين بلغ 46.8 مليون دولار أمريكي حتى 23 مايو، بزيادة عن 41.7 مليون دولار أمريكي في نهاية الموسم الماضي، وبلغت رواتب ميامي ضعف رواتب جميع الفرق باستثناء تورونتو (34.1 مليون دولار أمريكي) وأتلانتا (27.6 مليون دولار أمريكي).

وجاء سينسيناتي في المركز الرابع بمبلغ 23.2 مليون دولار، يليه حامل اللقب لوس أنجلوس جالاكسي (22.9 مليون دولار)، ولوس أنجليس إف سي (22.4 مليون دولار)، وشيكاغو (22.1 مليون دولار).

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