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ماذا ينتظر عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس؟

10:32 ص الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش لاعب مان سيتي
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 9 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 9 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 9 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 9 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 9 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
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كتبت-هند عواد:

يبحث المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أول أهدافه في بطولة كأس العالم للأندية، عندما يواجه يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم.

ويواجه مانشستر سيتي يوفنتوس في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب "كامبنج وورلد"، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ماذا ينتظر عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس؟

يمكن أن يسجل عمر مرموش أول مساهمة له في تاريخ كأس العالم للأندية وبالتحديد في نسخة 2025، في مباراة اليوم.

ولعب عمر مرموش 69 دقيقة في أول مباراة لمانشستر بالبطولة ضد الوداد المغربي، والتي انتهت بفوز فريقه 2-0، إلا أنه لم يسجل أو يصنع.

وفي اللقاء الثاني ضد العين الإماراتي التي انتهى بفوز مانشستر بنتيجة 6-0، بقي عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

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عمر مرموش مانشستر سيتي مانشستر سيتي ويوفنتوس كأس العالم للأندية
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