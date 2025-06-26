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"بعد أزمة نجله".. أبرز المعلومات عن أبناء أحمد حسام ميدو

07:01 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    ميدو وعائلته
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    ميدو فرفقة أنبائه وزوجته
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    ميدو مع أبنائه وزوجته
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    حسين أحمد حسام ميدو 1
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    حسين أحمد حسام ميدو
  • عرض 10 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو (2)
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    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
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    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
  • عرض 10 صورة
    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
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تصدر أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار خبر إلقاء القبض على نجله والتحفظ عليه في قسم شرطة النزهة.

وبالعودة إلى السبب وراء احتجاز نجل نجم نادي الزمالك السابق، فإننا نجد أن السبب يعود إلى تواجده مع طفل آخر وفتاة قاصر، بعد التحفظ عليهم بسبب استقلالهم سيارة، دون امتلاكهم رخصة قيادة أو تسيير.

وبعد التحفظ على نجل نجم نادي الزمالك وأصدقائه، أُحيلت الواقعة إلى نيابة الطفل التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها، قبل إخلاء سبيل الأطفال الثلاث بما فيهم نجل نجم نادي الزمالك.

وفي سياق متصل توجه أحمد حسام ميدو إلى قسم شرطة النزهة، واصطحب نجله رفقة الباقيين بعد أن قامت جهات التحقيق بكل قرارها بخصوص هذا الأمر.

أبرز المعلومات عن أبناء أحمد حسام ميدو

ومع الأزمة التي أثيرت خلال الساعات الماضية، المتعلقة بنجم نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، بدأ الكثير من المواطنين يبحثون عن الكثير من التفاصيل والمعلومات المرتبطة والمتعلقة بأبناء نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

ويمتلك نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ثلاثة أبناء وهم: "علي، هاشم، حسين".

وعلي الإبن الأكبر لنجم نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، هو من مواليد 2004، يلعب كرة القدم ويطمح أن يسير على خطى والده وتقديم مسيرة كبيرة في كرة القدم، خاصة وأنه يلعب في مركز المهاجم مثل والده.

ويلعب صاحب ال 21 عاما في صفوف فريق 2004 بنادي الزمالك، سبق وتم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض لكنه لم يظهر في أي مباراة.

كما أنه سبق له اللعب في صفوف فريق قطاع الناشئين بنادي وادي دجلة، في وقت سابق وكذلك في صفوف قطاع الناشئين بنادي بيراميدز.

ويتواجد صاحب ال 21 عاما خلال الفترة الحالية، ضمن صفوف فريق أيا نابا القبرصي، في دوري الدرجة الثانية القبرصي.

وعلى الجانب الآخر يلعب نجل ميدو الآخر حسين في صفوف نادي الزمالك أيضًا، هو من مواليد 2008، لكنه يشارك في صفوف فريق 2007 ويلعب في مركز الجناح الأيسر.

وقبل أن يلعب حسين في صفوف قطاع الناشئين بنادي الزمالك، كان قد تواجد ضمن صفوف قطاع ناشئين نادي زد.

وكان ميدو أعلن في أبريل الماضي أن نجله حسين يمتلك عروضا للاحتراف في الدوري الفرنسي، إلا أن الأمر لم يتم حتى الآن.

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