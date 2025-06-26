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بحالتي طرد ومشادات داخل الملعب.. إنتر ميلان يهزم ريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025

06:42 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    جماهير ريفربليت
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    مباراة ريفربليت وإنتر ميلان
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    لاعبي ريفربليت
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القاهرة - مصراوي

حسم إنتر ميلان الإيطالي صدارة المجموعة الخامسة بفوز ثمين على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس الموافق 26 يونيو، ضمن ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل أهداف إنتر ميلان كلا من: فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الدقيقة 72، ألساندرو باستوني في الدقيقة 3+90.

وجاءت المباراة حماسية ومليئة بالتوتر، و شهدت مشادات بين اللاعبين وتدخلات عنيفة من الجانب الأرجنتيني، ما أدى إلى طرد اثنين من لاعبي ريفر بليت، حيث غادر لوكاس مارتينيز الملعب مطرودا في الدقيقة 66، ولحق به زميله غونزالو مونتييل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز تصدر إنتر ميلان جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما ودع فريق ريفر بليت البطولة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتضم المجموعة الخامسة بجانب إنتر ميلان الإيطالي، ريفر بليت الأرجنتيني كلا من: مونتيري المكسيكي و اوراوا الياباني.

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مباراة ريفربليت وإنتر ميلان نتيجة مباراة ريفربليت وإنتر كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية
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