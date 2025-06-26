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الأندية الأفريقية تودع بطولة كأس العالم للأندية 2025

06:39 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    الأهلى
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    الأهلي وبورتو
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    الأهلي وبورتو1
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    جماهير الأهلي من مباراة بورتو2
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    لاعبي فريق صن داونز قبل انطلاق مباراتهم أمام فلومنينسي
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    مباراة صن داونز ضد فلومنينسي (1)
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    جماهير صن داونز (1)
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    لقطة من مباراة صن داونز وفلومنينسي (1)
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    لاعبي صن داونز قبل مباراة فلومنينسي
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    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي (1)
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    الترجي وتشيلسي (1)
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    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي 1 (1)
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    لقطات من مباراة الترجي ضد تشيلسي (1)
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    مباراة تشيلسي والترجي (1)
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    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 20 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 20 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 20 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 20 صورة
    الوداد المغربي
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القاهرة - مصراوي

ودعت الأندية الأفريقية بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات، بعد خروج رباعي القارة السمراء: الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي، دون أن يتمكن أي منهم من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في مشاركة تعد من الأضعف لأفريقيا على مستوى البطولة.

الأهلي المصري تعادلين وخسارة غير كافية للتأهل

وقد بدأ الأهلي المصري مشواره في البطولة بتعادل سلبي (0-0) أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم خسر في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة (2-0). وفي ختام دور المجموعات، تعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة مثيرة (4-4)، ليودع البطولة متذيلاً مجموعته برصيد نقطتين فقط.

الترجي التونسي فوز يتيم لا يشفع للتأهل

أما الترجي التونسي، فبدأ مشواره بخسارة أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة (2-0)، ثم حقق فوزه الوحيد على لوس أنجلوس الأمريكي بهدف دون رد، قبل أن يخسر في الجولة الأخيرة أمام تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، واختتم الترجي مشاركته في البطولة في المركز الثالث بمجموعته برصيد 3 نقاط.

صن داونز الأفضل بين الأربعة لكن بلا تأهل

وكان صن داونز الجنوب أفريقي أفضل الأندية الأفريقية من حيث عدد النقاط، حيث فاز في مباراته الأولى على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل، ثم خسر في مباراة مثيرة أمام بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (4-3)، قبل أن يتعادل سلبيًا مع فلومينينسي البرازيلي، وأنهى صن داونز دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

الوداد المغربي خروج مبكر بلا نقاط

فيما ظهر الوداد المغربي بأداء ضعيف، حيث خسر في الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي الإنجليزي (2-0)، ثم تلقى هزيمة ثقيلة في الجولة الثانية أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة (4-1)، ليظل بلا نقاط قبل مواجهته الأخيرة أمام العين الإماراتي، في مباراة تعتبر "تحصيل حاصل" بعد خروجه رسميًا من المنافسة.

بهذا الخروج الجماعي، تسدل الستارة على مشاركة مخيبة للأندية الأفريقية في نسخة 2025 من كأس العالم للأندية، في ظل هيمنة واضحة للأندية الأوروبية وأمريكا الجنوبية، وسط آمال بتحقيق مشاركة أقوى في النسخ المقبلة.

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الأندية الأفريقية في كأس العالم كأس العالم للأندية كأس العالم 2025 مونديال الأندية
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