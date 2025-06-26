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موعد مباراة ريال مدريد و ريد بول سالزبورج والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية 2025

06:37 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    أرنولد لاعب ريال مدريد
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    مباراة ريال مدريد وباتشوكا
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    صراع على الكرة بين لاعب ريال مدريد ولاعب باتشوكا
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    ريال مدريد وباتشوكا (1) (1)
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القاهرة – مصراوي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني و ريد بول سالزبورج النمساوي، والتي تقام يوم الجمعة الموافق 27 يونيو، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

ويسعى ريال مدريد إلى تأكيد تأهله في صدارة المجموعة بعد أن حقق نتائج مميزة في الجولتين السابقتين، بينما يطمح ريد بول سالزبورج إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل أو المنافسة على المركز الثاني، حسب نتائج باقي الفرق.

القنوات الناقلة:

وتبث المباراة عبر منصة DAZN العالمية، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بالإضافة إلى قناة MBC مصر 1 السعودية.

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ريال مدريد كأس العالم للأندية مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج
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